Dodon ha intenzione di tenere un referendum sulla Transnistria

Lo ha detto alla trasmissione Moldova in Direct sul canale Moldova 1. "Dopo le elezioni parlamentari si discuterà di scenari concreti su come potrà avvenire questa reintegrazione, è molto importante qualsiasi forma di reintegrazione, sarà discusso con i cittadini della Repubblica della Moldova nell'ambito di un referendum" ha detto.

Secondo lui, quando il paese elaborerà un approccio a questa situazione, l'opzione di reintegrazione sarà offerta alla comunità internazionale. Ha anche detto che sarà implementata una soluzione politica del conflitto della Transnistria, le truppe che si trovano nel territorio della riva sinistra del Dniester, dovranno ritirarsi.

Dodon ha aggiunto che dopo le elezioni parlamentari, sarà necessario adottare misure per la libera circolazione sulle due rive del Dnestr. In precedenza il presidente moldavo in un'intervista con kp.ru ha detto che nei prossimi tre-cinque anni la questione della Transnistria scomparirà dall'ordine del giorno.