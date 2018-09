L'esercito toglie ai terroristi l'ultima fonte d'acqua. VIDEO

Il reporter di Sputnik nella parte orientale del deserto as Suwayda comunica che l'esercito continua l'offensiva contro i terroristi, che si trovano sulle alture di Tulul al Safa.s

In precedenza sono stati tagliati i percorsi logistici dell'ISIS, i cecchini hanno ucciso quelli che custodivano i rifugi dei terroristi, sono stati bombardati depositi con prodotti e munizioni. Ogni giorno l'esercito stringe l'anello d'assedio. Ieri i terroristi hanno perso l'accesso all'ultima fonte d'acqua dolce. In pochi giorni ci sono state brutali battaglie nella zona di Qabar sheikh Hussein, che usavano per loro esigenze i militanti. Ora sono sotto il controllo dell'esercito siriano.

La difficoltà del combattimento in questa zona è che i carri armati e veicoli pesanti non possono avvicinarsi alle posizioni dei terroristi, interferiscono pietre, rocce, lava. La fanteria è aiutata dall'aviazione, che procede con colpi massicci.