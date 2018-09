Media: l'atteggiamento di Trump nei confronti dei suoi capelli

Scrive il The Guardian il 19 settembre, che nel libro la Clifford ricorda di aver chiesto a Trump dei suoi capelli.

"So che sono ridicoli, ho uno specchio", ha risposto Trump. L'attrice ha sottolineato che molti stilisti hanno offerto di mettergli in ordine i capelli, tuttavia, ha sempre rifiutato.

"Questo è il mio marchio. Questa è la mia caratteristica distintiva" ha detto il presidente degli Stati Uniti.

Donald Trump è diventato molte volte oggetto di scherno a causa della sua capigliatura. Il leader americano non nasconde problemi con i capelli e orgogliosamente dice che non indossa una parrucca. Così, in una delle conferenze politiche, Trump ha dimostrato esattamente dove si trova sulla sua nuca la calvizie e come la nasconde.

Inoltre, il presidente ha espresso più volte allegria dopo aver subito pioggia e vento forte, in quanto ha dimostrato a tutti che non indossa una parrucca

A giugno, Trump ha consigliato a tutti coloro che indossano parrucche di non partecipare alle elezioni.