Ricercatori americani definiscono la causa della morte delle antiche civiltà

Il corrispondente studio è stato pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Come si è scoperto, i livelli di consumo di energia delle diverse antiche società umane coincidevano effettivamente l'uno con l'altro. Ma il processo di globalizzazione avrebbe potuto contribuire al declino simultaneo di molte civiltà a seguito della vulnerabilità dei cambiamenti ambientali derivanti dallo sviluppo socio-economico, ritengono gli autori dello studio.

Questi fattori devono essere presi in considerazione nelle relazioni tra gli Stati moderni, nello sviluppo dei processi di globalizzazione nel mondo e nell'elaborazione di politiche di sviluppo umano sostenibile, hanno concluso gli esperti.