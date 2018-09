Nominate le città europee più affollate dai turisti

In testa alla classifica c'è Barcellona. Segue Amsterdam, mentre al terzo c'è Venezia. Nella top ten ci sono anche Milano, Budapest, Bucarest, Reykjavik, Atene e Nantes.

Durante la valutazione i ricercatori hanno calcolato il numero di turisti che arrivano in città in aereo e i posti disponibili per trascorrere la notte per chilometro quadrato. Hanno confrontato il numero di viaggiatori nella stagione di punta con il numero di cittadini, e hanno anche chiesto da 1000 residenti di ciascuna città se mal sopportano i turisti o se non provano alcun disagio a causa loro.

Di conseguenza, le città sono state classificate con un punteggio da 10 (i turisti non interferiscono con i residenti locali) a 1 (i turisti sono una fonte di problemi per i cittadini). Su questa scala, Barcellona ha segnato 2,05 punti, Amsterdam 2,18, Venezia 2,19 e Mosca 3,27.