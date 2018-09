La peste suina africana ha raggiunto il Belgio (VIDEO)

In questa zona fino al 15 ottobre è vietata la caccia in un'area di 63.000 ettari. Le autorità locali hanno invitato i residenti senza particolari necessità a non andare nella foresta. Le preoccupazioni per la situazione sono state espresse dalla vicina Francia, Lussemburgo e Germania.

"Qualsiasi contatto con l'ambiente esterno che possa rappresentare una fonte di contaminazione, vale a dire con foreste e allevamenti di suini, dovrebbe essere evitato", ha detto un rappresentante dell'Agenzia Federale per la sicurezza alimentare.

Il primo focolaio di infezione è stato identificato nel cuore dell'Europa Occidentale, mentre la peste dell'Africa orientale si è concentrata a est: centinaia di migliaia di cinghiali sono stati uccisi in Polonia e Repubblica Ceca per impedirne la diffusione.

Deux cas de peste porcine africaine confirmés sur des sangliers en Belgique, à une dizaine de km de la France. "Une progression inédite" prévient le ministère de l'Agriculture français. Un plan d'action lancé dans les départements frontaliershttps://t.co/27UvfN1jKE #AFP pic.twitter.com/sKe8QecLev — Agence France-Presse (@afpfr) 13 сентября 2018 г.

​Se non si riuscirà a localizzare l'epidemia, ciò metterebbe a repentaglio l'importazione di carne belga, nonché francese e tedesca, che porterebbe a perdite di diversi milioni di euro.