Turchia: arrestato l’emiro iracheno di Daesh

L'operazione è stata condotta nella provincia turca di Kayseri. Entrambi gli uomini arrestati hanno combattuto per lo Stato Islamico in Iraq. Si osserva che Abdulhalik Kurdi era l'emiro di Daesh a Sinjar, mentre suo figlio era un guerrigliero di questa organizzazione terroristica.

Il gruppo terroristico dello Stato Islamico è oggi una delle principali minacce alla sicurezza mondiale. Per tre anni i terroristi sono riusciti a catturare territori significativi dell'Iraq e della Siria, la maggior parte dei quali sono stati liberati negli ultimi mesi. Non c'è un fronte unito contro Daesh: contro il gruppo combattono le truppe governative siriane sostenute dall'aviazione russa, l'esercito iracheno, una coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, così come i curdi, le milizie sciite libanesi e irachene.