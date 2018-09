L'India potrebbe comprare navi militari russe

L'India sta per acquistare dalla Russia quattro fregate del progetto №11356 con un contratto da oltre 2 miliardi di dollari, scrive The Economic Times riferendosi alle proprie fonti.

Come previsto, il contratto per la fornitura delle navi da guerra sarà firmato ad ottobre nel prossimo incontro tra Vladimir Putin e il primo ministro indiano Narendra Modi. Al momento vengono concordati gli ultimi dettagli dell'intesa, in aggiunta New Delhi, a seguito delle sanzioni antirusse imposte dagli Stati Uniti, sta elaborando l'opzione per il pagamento delle navi con la valuta nazionale.

Secondo l'accordo, la parte indiana riceverà la tecnologia per la creazione di fregate di questo tipo, due navi saranno completamente costruite in India, mentre altre due verranno fabbricate nel cantiere navale russo Yantar, specifica il quotidiano.

La Russia e l'India sono grandi partner nel campo della cooperazione tecnico-militare: oltre il 70% degli armamenti e degli equipaggiamento militari dell'aviazione e della marina delle forze armate indiane sono di produzione russa o sovietica. Annualmente la Russia consegna in India armi ed attrezzature militari per un controvalore complessivo di miliardi di dollari.