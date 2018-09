SpaceX potrebbe unirsi alla corsa alla militarizzazione dello spazio

La società americana SpaceX sta valutando la possibilità di lanciare un'arma "offensiva" in orbita su richiesta del governo degli Stati Uniti, riporta il portale Defense One con riferimento alla direzione dell'azienda.

"Se questo sarà per la difesa del paese, sì, penso che lo faremo", ha dichiarato Gwynne Shotwell, presidente e CEO della compagnia.

Il portale rileva che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti è ora alla ricerca di nuove tecnologie che possano aiutare a rilevare i missili di Russia, Cina e Corea del Nord. Inoltre, il Ministero sta considerando la possibilità di lanciare in orbita un'arma di energia diretta, inclusa un'arma laser.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva precedentemente ordinato di istituire delle truppe spaziali militari come un corpo d'arma separato e ha chiesto di ottenere il dominio in questa ambito militare. Secondo il capo della Casa Bianca, gli Stati Uniti puntano alla leadership nello spazio e non intendono lasciarsi sorpassare da Russia e Cina.

Secondo il bilancio della difesa per l'anno fiscale 2019, che inizierà il 1° ottobre 2018, l'Agenzia di difesa missilistica degli Stati Uniti, parte del Pentagono, dovrà presto iniziare a lavorare sullo spiegamento di sistemi spaziali per la localizzazione e l'intercettazione di missili balistici. Secondo il documento, lo sviluppo e l'implementazione di una "architettura stabile di sensori spaziali" dovrebbe essere completata entro il 31 dicembre 2022 e gli intercettori potranno essere implementati successivamente.

Entro la fine del 2018, il Pentagono preparerà una proposta legislativa per la formazione finale delle Forze Spaziali. Andrà al Congresso all'inizio del prossimo anno come parte della proposta di bilancio per l'amministrazione Trump per il 2020.