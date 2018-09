In Germania viaggio ok per il primo treno ad idrogeno nel mondo

La società meccanica francese Alstom ha messo in circolo il primo treno del mondo alimentato ad idrogeno, Coradia iLint, nel nord-ovest della Germania, segnala Radio Bremen.

Il primo treno con passeggeri è partito la mattina di lunedì 17 settembre. Ha percorso la ferrovia tra le città di Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven e Buxtehude in Bassa Sassonia. Il giorno prima la compagnia aveva compiuto un viaggio di test, personalmente osservato dal ministro dell'Economia e dei Trasporti Bernd Althusmann.

Il treno è in grado di raggiungere una velocità di 140 km/h e percorrere senza rumore con un solo pieno di carburante 1.000 chilometri. Sul tetto del treno c'è un serbatoio con il combustibile d'idrogeno e una cella dove viene bruciato il carburante per ottenere l'energia elettrica che garantisce il movimento del convoglio. L'energia in eccesso generata nel processo viene trasferita a batterie agli ioni di litio posizionate nella parte inferiore delle carrozze. Le batterie vengono accese e utilizzate per alimentare il treno quando rallenta.

La Alstom sottolinea che il treno non emette alcuna sostanza nociva nell'atmosfera ed i gas di scarico del Coradia iLint sono solo vapore e condensa.

Dal 2021 sul tratto ferroviario Buxtehude-Cuxhaven saranno operativi 14 treni simili.