Russia, pronti documenti su progetto sottomarino per sfruttamento del sottosuolo artico

"Oggi è in corso il processo di trasferimento dei documenti del progetto agli organi federali governativi. Sono stati preparati 5 design che nel lungo termine creeranno un nuovo mezzo tecnico per lo sfruttamento nei mari artici in condizioni difficili. Non c'è nulla di simile al mondo. La mole della documentazione è enorme. Ci occupiamo del suo trasferimento a Rosatom", — ha detto Litvinenko.

Secondo lui, il passo successivo dovrebbe essere quello di creare una base che, in collaborazione con Rosneft, Gazprom, Rosatom e in futuro magari con Rostec permetterà di realizzare tutto il progetto concretamente.

"Allora questa società garantirà a Gazprom e Rosneft una base che può essere lanciata sul mercato internazionale, vendendo sistemi robotizzati che non hanno eguali," — ha detto l'interlocutore dell'agenzia.

Nell'ambito del progetto "Iceberg", si prevede di creare complessi robotici unici in grado di assicurare lo sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi ricoperti dai ghiacci per tutto l'arco dell'anno completamente in modo automatizzato.