"Circle of Light" illuminerà nuovamente Mosca

Lo spettacolo di luci si terrà dal 21 al 25 settembre in cinque aree pubbliche del festival: il canale Grebnoy, il parco Tsaritsyno, Piazza Teatralnaya, Sala da Concerti "Mir", centro Digital October e anche in due aree nuove del festival — il parco Kolomenskoye e il "Museo Vittoria" sul monte Poklonnaya.

L'evento più grande e la cosa turistica più preziosa d'autunno a Mosca, un evento che ogni anno aspettano sia i residenti che gli ospiti della capitale — il festival "Circle of Light" — sta per diventare l'evento più luminoso e più grande a cielo aperto a Mosca.

Ad aprire il festival il 21 settembre in canale Grebnoy sarà uno spettacolo multimediale "Carnival of Light", che raconterà al pubblico la storia misteriosa della vacanza ambulante che rientra in città dopo il tramonto, dando agli spettatori una vista indimenticabile e scomparendo con i primi raggi del sole. Lo spettacolo combinerà le straordinarie possibilità di proiezioni luminose e laser, coreografie, danze di acqua e fuoco, grandiosi effetti pirotecnici.

© Sputnik . Iliya Pitalev Il festival "Circolo della luce" a Mosca

Ogni anno gli organizzatori del festival sorprendono il pubblico con le loro esibizioni e le loro dimensioni. A questo punto, lungo il canale Grebnoy ci sarà la costruzione per proiezioni video fatta di cubi (di cui l'altezza è di 12 metri) con più di 250 fontane dritte e 35 fontane rotanti e sui pontoni ci saranno oltre 170 bruciatori fuoco di numerose variazioni. Il 22 e 23 settembre, sul canale Grebnoy, il pubblico di Mosca potrà assistere a ripetute proiezioni del Carnevale di Luce.

Il 25 settembre nello stesso sito ci sarà la chiusura del festival "Circle of Light", dedicato al cross year di Giappone e Russia. Gli spettatori della performance finale saranno sorpresi dallo spettacolo di 40 minuti di pirotecnica giapponese, conosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza e le sue dimensioni uniche. Gli organizzatori promettono di stupire gli spettatori con fuochi d'artificio, che saranno rivelati nel cielo della sera sotto forma di "crisantemi di stelle".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich Il festival "Circolo della luce" a Mosca

La piazza Teatralnaya, familiare al pubblico regolare di "Circle of Light", quest'anno sarà utilizzata per gli spettacoli di luci delle facciate dei tre teatri: Bolshoy, Maly e RAMT. Tre edifici, combinati insieme come un quadro trittico, creeranno una proiezione video panoramica a 270 gradi. Durante il festival, una storia allegorica di luci su Spartacus, la storia della sua lotta per la libertà personale e la liberazione spirituale verrà mostrata qui. I creatori del nuovo spettacolo di luci sono stati ispirati dalla storia di gladiatori, già racontata in precedenza nel famoso romanzo di Raffaello Giovagnoli, nel balletto a teatro Bolshoy e negli adattamenti cinematografici di "Spartacus". Anche nei giorni del festival in piazza Teatralnaya vedrete due spettacoli di luci a tema del festival dello scorso anno: "Heavenly Mechanics" e "Timeless". Inoltre, le opere dei finalisti del concorso internazionale Art Vision nella nomination "Classic" saranno esposte sulle facciate dei principali teatri della Russia.

"Circle of Light" nei parchi di Mosca

Per la prima volta nella storia della "Circle of Light" due strutture turistiche di Mosca saranno i siti del festival: Museo Kolomenskoye e "Museo Vittoria" sul monte Poklonnaya, e per tradizione la festa riempirà di luci anche il parco Tsaritsyno.

Museo-Riserva Kolomenskoye invita tutti allo spazio delle impressioni. L'enorme territorio del parco si trasformerà in un mondo stravagante, dove la foresta sarà piena di miraggi e il pubblico non sarà immediatamente in grado di capire cosa è reale e cosa non lo è. Direttamente di fronte agli ospiti le maschere favolose diventeranno vive, ci saranno animali favolosi e misteriosi, frutti d'oro cresceranno sugli alberi, la carrozza con Cenerentola diventerà una zucca, e Ole Lukkoye inviterà il pubblico nel mondo dei sogni.

© Sputnik . Vladimir Pesnya Il festival "Circolo della luce" a Mosca

Sulla facciata del palazzo, "il Museo della Vittoria" sul monte di Poklonnaya saranno visualizzate le novella di luce dedicate al passato militare della Russia, la città di Mosca, così come quindici minuti di VJing (audio-video spettacolo) con la musica e le canzoni degli anni della guerra.

Una delle opere di video-mapping è dedicata ai designer che hanno glorificato la Russia. Le loro invenzioni divennero il raggiungimento del pensiero tecnico mondiale e la partecipazione alla risoluzione dei problemi legati alla creazione di tecnologie di difesa portò la vittoria del popolo russo più vicino nella Grande Guerra Patriottica. La presentazione leggera consiste di tre parti, dedicate alla marina, all'aviazione, all'armatura e all'ingegneria automobilistica.

Il secondo spettacolo di luci su Mosca è "Il cuore della Russia". Si parlerà di come crescevano e si univano per secoli le terre e il territorio attorno alla capitale. Il pubblico viaggerà sulla nostra vasta Patria, vedrà la natura degli Urali, della Siberia e dell'Estremo Oriente, ammirerà l'ampiezza dei nostri fiumi e dei paesaggi della Crimea.

Il Museo-Riserva Tsaritsyno durante il periodo del festival (dal 21 al 25 settembre) diventerà uno straordinario spazio di luce. Due opere completamente nuove aspettano il pubblico, saranno mostrate sulla facciata del Grande Palazzo Tsaritsynskiy.

Una di queste è la storia di un uccello in ricerca di un posto migliore sulla Terra, gli sembra sempre che da qualche parte ben oltre i mari, le foreste, le montagne sarà meglio di dove sia ora. Durante lo show di luci l'uccello volerà intorno ai luoghi più belli del mondo e visiterà le attrazioni storiche: il Palazzo di Westminster e il Big Ben, la Sagrada Familia, Taj Mahal, Palazzo Imperiale del Gugong… Ma che tipo di posto sceglierà per sé: Londra o Barcellona, ​​Agra o Pechino?

© Sputnik . Iliya Pitalev Il festival "Circolo della luce" a Mosca

Un'altra presentazione sulla facciata del Grande Palazzo Tsaritsynskiy sarà un'opera audiovisiva sul mondo del futuro, in cui natura e tecnologia coesistono armoniosamente. Lo spettacolo di luci sarà dedicato a quattro ecosistemi futuristici che corrispondono agli elementi del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria. Un punto di vista particolare dei creatori del festival su come il mondo può cambiare, come appariranno secoli dopo pianeti e galassie, le persone e gli animali.

Il tema futuristico del sito del festival in Tsaritsyno continuerà l'installazione BIONIC PORTAL — portali di design del mondo del futuro, creato da tubi a LED, e ben si sposano con l'ambiente naturale del parco. Grazie alla tecnologia della realtà aumentata si potrà facilmente leggere con una telecamera di dispositivi mobili, appariranno gli animali sullo schermo che potranno diventare gli abitanti degli ecosistemi del futuro.

Inoltre, sul palco di fronte al Gran Palazzo Tsaritsynsky ci saranno programmi di concerti accompagnati da videoproiezioni luminose. Il 24 settembre artista popolare russo Dmitry Malikov si esibirà in un concerto d'autore, presentando le sue opere come pianista e cantante.

Quest'anno il sito del festival a Tsaritsyno farà parte del programma del concorso internazionale Art Vision. I finalisti del concorso nella nomination "Modern" presenteranno le loro opere sulla facciata del palazzo.

Per I fan della musica da club il 22 settembre ci sarà la sala da concerto "Mir", che ospiterà la discoteca internazionale di luci — concorso tra vj provenienti da tutto il mondo — participanti al concorso della terza nominazione del concorso Art Vision "VJ"

© Sputnik . Iliya Pitalev Il festival "Circolo della luce" a Mosca

Nell'ambito del programma educativo il 22 e il 23 settembre presso Digital Center October dei maggiori esperti nella progettazione di illuminazione e proiezioni video da tutto il mondo condivideranno la loro esperienza nella realizzazione di progetti su larga scala, parleranno delle insidie ​​del processo organizzativo, discuteranno delle innovazioni tecniche e delle tendenze attuali. Il programma include workshop, tavole rotonde e conferenze.

L'ingresso a tutti i siti del festival "Circle of Light" è gratuito.

Per gli eventi nella sala da concerti "Mir" e nel Centro Digitale October è necessario registrarsi su lightfest.ru. La registrazione si apre due settimane prima della data di inizio del festival.

Informazioni dettagliate sul festival "Circle of Light" sul sito lightfest.ru.

FAQ:

Il Festival "Circle of Light" è un evento annuale nel quale i lighting designer e gli esperti nel campo dell'arte audiovisiva trasformano l'aspetto architettonico di Mosca utilizzando la tecnologia di proiezione nei siti. Le facciate degli edifici-simboli della Russia — il Teatro Bolshoi, il Manezh, l'Università statale di Mosca, la VDNKh e altri — appaiono come tele per proiezioni video colorate su larga scala. L'ingresso a tutti i terreni del festival è gratuito.

Durante il festival "Circle of Light" si svolge un concorso internazionale di video-mapping e VJ Art Vision. Le richieste sono accettate in tre categorie:

- Video mapping architettonico classico

- Modern

- VJ

Durante il festival c'è un programma educativo. Comprende conferenze, tavole rotonde, master-class di designer di illuminazione mondiali. Tutte le attività educative sono libere di visitare, ma richiedono la pre-registrazione.

L'organizzatore del festival è il Dipartimento dello sport e del turismo di Mosca.

L'organizzatore autorizzato del festival, commissionato dal governo di Mosca, è il gruppo LBL Communication (www.lbl.ru).

© Sputnik . Ramil Sitdikov Il festival "Circolo della luce" a Mosca

«Record di Guinness»:

— nomination "Il più alto flusso luminoso" (2016);

— nomination "La più grande videoproiezione" (2015, 2016);

"Evento dell'anno":

- nomination "Festival dell'anno" (2017);

- nomination "Evento dell'anno della città" (2015),

"Stella guida":

- nomination "Migliore evento all'aperto" secondo la versione del progetto "Cittadino attivo" (2017);

- nomination "Migliore Event Project" (2014),

© Sputnik . Grigoriy Sisoev Il festival "Circolo della luce" a Mosca

Premio EFEA nella nomination "Evento dell'anno" (2017);

nella nomination "Evento dell'anno" (2017); « Time of Innovation » nella nomination "Event Project dell'anno" (2015);

nella nomination "Event Project dell'anno" (2015); «The Moscow Times Awards» nella categoria "Evento culturale dell'anno" (2014);

nella categoria "Evento culturale dell'anno" (2014); « Migliori in russia/Best.ru» nomination "Il miglior evento culturale dell'anno" (2014);

nomination "Il miglior evento culturale dell'anno" (2014); «Marchio №1 in Russia» nella categoria "Festival" (2013, 2014);

nella categoria "Festival" (2013, 2014); «Brand dell'anno/EFFIE» nella categoria "Intrattenimento" (2011, 2012).

© Sputnik . Evgenya Novozhenina Il festival "Circolo della luce" a Mosca Contantti del servizio-stampa del festival: Yevgeniy Eremeev +7 (965) 216 64 67 Diana Slepitsyna +7 (903) 003 41 35 Posta elettronica: pr@lightfest.ru