Media: Gerard Depardieu vuole ricevere cittadinanza turca

È stato riferito che ha fatto questa dichiarazione a Pyongyang. "Intendo visitare la Turchia in ottobre e parlare con Erdogan", riporta le parole di Depardieu il quotidiano.

Come riportato in precedenza da France-Presse, i giornalisti hanno visto Depardieu in un bar di uno degli hotel della capitale nordcoreana. Ora Pyongyang si sta preparando a celebrare il 70° anniversario della fondazione della Corea del Nord.

Il 1° gennaio 2013, il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto che concede la cittadinanza russa a Depardieu. Poco dopo, l'attore, che risiedeva permanentemente fuori dalla Russia, ha ricevuto un permesso di soggiorno a Saransk. Depardieu ha anche mantenuto la cittadinanza francese.