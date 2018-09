In New Mexico riapre osservatorio evacuato da FBI

Le ragioni della veloce chiusura dell'osservatorio non sono state dichiarate, cosa che ha incuriosito i vari fanatici di teorie di cospirazione sull'arrivo di alieni o su una fatale eruzione solare per la Terra. Tuttavia, per la delusione dei fan degli X-Files, la verità si è rivelata molto più prosaica.

L'Associazione delle università per la ricerca astronomica (AURA), che gestisce l'osservatorio, ha riferito che l'osservatorio è stato chiuso in connessione con la ricerca di un sospetto di un crimine.

"Temevamo che il sospettato rappresentasse una minaccia per la sicurezza dei nostri dipendenti e residenti locali, motivo per cui AURA ha temporaneamente chiuso l'osservatorio", ha detto N + 1.

AURA non ha segnalato che tipo di reato è stato commesso dal sospetto, mentre l'occultamento dei motivi dell'evacuazione del personale dell'osservatorio e del vicino ufficio postale è stato spiegato nell'interesse delle indagini: il velo di segretezza è stato necessario per non allarmare i criminali. Allo stesso tempo, il direttore dell'Osservatorio James Makatir ha sottolineato che l'incidente non è collegato agli alieni. Anche il rappresentante dell'FBI ha dovuto confutare la versione dell'invasione aliena.

L'osservatorio è stato chiuso per quasi due settimane ed oggi riprenderà il funzionamento normale, ma nel territorio continueranno a lavorare un agenzia di sicurezza privata assunta al momento della chiusura dell'osservatorio, in quanto sul territorio dell'osservatorio dei curiosi hanno tentato di entrare con telecamere e droni. Inoltre, AURA si aspetta che dopo l'apertura dell'osservatorio ci sarà un notevole afflusso di visitatori.