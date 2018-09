“Non ci sono prove che gli universi paralleli non esistano"

Sonia Fernández-Vidal è una scrittrice e divulgatrice scientifica spagnola. Ha conseguito un dottorato in ottica e informazioni quantistiche presso l'Università Autonoma di Barcellona, ha lavorato presso al CERN e al Los Alamos National Laboratory in USA. É stata inclusa da Forbes nella lista delle 100 persone più creative del mondo.

All'inizio di settembre, è stato segnalato che i ricercatori di Yale University per la prima volta sono riusciti a teletrasportare una porta quantistica (l'elemento di base di un computer quantistico) tra due qubit (il più piccolo elemento per memorizzare le informazioni in un computer quantistico).

"La dimostrazione che è possibile teletrasportare una porta quantistica non dimostra l'esistenza o l'assenza di universi paralleli. Una delle interpretazioni della meccanica quantistica mostra che la sovrapposizione è il risultato di una sovrapposizione degli universi, ma questa è solo una delle interpretazioni. Quindi questo risultato non è sufficiente a dimostrare se esistano o no, ma almeno non li confutano", ha spiegato in un'intervista a Sputnik Mundo Sonia Fernández-Vidal.

Di conseguenza ha detto la ricercatrice che si fanno passi da gigante nella creazione di computer quantistici.

L'autobus che si muove in direzioni opposte contemporaneamente

Sonya osserva che la nozione di universi paralleli è diffusa nell'immaginario collettivo proprio a causa della fantascienza. Ma "universi paralleli esistono in molte teorie che non si riferiscono ad esso".

"Uno dei padri della fisica quantistica, Hugh Everett, sosteneva che una particella subatomica può simultaneamente muovere sia a destra che a sinistra e che invece di collassare, una delle due probabilità sopravvive in uno degli universi paralleli". Lei dà un esempio di un autobus: "In un universo parallelo, il bus che girava a sinistra girava a destra."

Il fatto è che non vediamo due autobus andare in due direzioni contemporaneamente, aggiunge.

"Questo è ciò che chiamiamo il collasso della funzione d'onda". Per l'osservatore, le sovrapposizioni scompaiono e una delle due opzioni viene selezionata, ma l'altra continua ad esistere altrove e con lui tutte le decisioni che non abbiamo accettato.

Tuttavia, come spiega Sonia, "questa è una teoria piuttosto costosa". Se questo è vero, "ci sono un numero infinito di universi paralleli, uno per ciascuna delle nostre soluzioni".

Una scienza leggera

Questo argomento può sembrare adatto solo agli scienziati, ma Sonia cerca di renderlo accessibile anche ai bambini nel suo libro "La porta con tre serrature" ("La puerta de los tres cerrojos"). Questa è una trilogia, la seconda parte "La via delle quattro forze" (La senda de las cuatro fuerzas) è stata pubblicata nel 2018 e molto ben accolta dai lettori. Il primo libro è già stato tradotto in 12 lingue.

"Questi libri non trasmettono solo informazioni e conoscenze, ma soprattutto invogliano il desiderio di imparare, suscitano l'interesse dei bambini nella scienza e mostrano loro che la scienza è più interessante ed emozionante di quanto possano immaginare", spiega Sonia. Secondo lei, l'età ideale per leggere "La porta con tre serrature" è dai 9 ai 99 anni.

Lo scopo del romanzo "Amore quantico" è anche la divulgazione scientifica.

"Lo scopo di questo libro è avvicinare gli adolescenti e il pubblico femminile alla scienza", sottolinea Sonia. "Nel mondo della scienzax stiamo lavorando duramente per risolvere il problema di genere". Si stanno compiendo sforzi per attirare menti giovani e femminili verso la scienza.

"Se diciamo ai nostri lettori di chiudere gli occhi e immaginare uno scienziato, questi subito pensano al tipico uomo con i capelli grigi e con il camice bianco. Sarebbe bello eliminare questi stereotipi", dice Sonia.

È solo questione di tempo

Il compito di "La via delle quattro forze" è quello di spiegare in termini semplici concetti scientifici complessi come gli universi paralleli e la fisica quantistica.

"È la parte più difficile della scrittura", dice. Ecco perché lo scrittore ha deciso usare la fantasia. Le quattro forze fondamentali della natura (gravitazionale, elettromagnetica, nucleare debole e nucleare forte) nel libro sono rappresentate da quattro ragazze, che il protagonista deve salvare camminando lungo i quattro sentieri che aprono le quattro porte.

"Per spiegare concetti molto complessi, come la decoerenza quantistica, ho dovuto ricorrere alla fantasia e trasformare la decoerenza in un personaggio da favola, in una bambina", dice.

"Come ha detto Arthur C. Clarke, scienziato britannico e autore di opere come 2001: Odissea nello spazio, ogni tecnologia avanzata è indistinguibile dalla magia", conclude la scrittrice. È solo una questione di tempo.