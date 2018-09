Sputnik tra i venti siti d’informazione più visitati della Francia

Secondo i dati di MMX Multi-Platform di comScore, un’agenzia partner per la pianificazione, le transazioni e la valutazione dei media su varie piattaforme, Sputnik risulta essere uno dei 20 portali d’informazioni più visitati, vicino ai giganti come Les Echos e Le Dauphine Libéré.

Sputnik occupa il quinto posto tra tutti i siti di media stranieri in Francia, dietro Yahoo-HuffPost News Network, ma prima della BBC, Guardian e la CNN. Inoltre risulta essere davanti ai giganti dell'informazione francese come Liberation Cnews e Nouvelobs.

A luglio 2017, i dati solo dei computer fissi di comScore hanno dimostrato che Sputnik è il 69° sito di notizie e informazioni più visitato in Francia.

I dati, che includono statistiche sui social media, desktop e dispositivi mobili, mostrano che il pubblico complessivo di Sputnik è triplicato da luglio 2017.

Ringraziamo i nostri lettori per la loro fiducia nel pluralismo delle opinioni e il loro rispetto per la libertà di espressione.

Siamo inoltre grati al nostro crescente pubblico nei paesi africani, in Canada, a Bruxelles, in Svizzera e in altri lettori di lingua francese in tutto il mondo.