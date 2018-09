Stoltenberg: la NATO vuole rispondere a "attacchi informatici provenienti dalla Russia"

Secondo lui, un passo del genere dipende dal tipo di attacco informatico. Inoltre, ha dichiarato di voler rafforzare la protezione delle informazioni dell'organizzazione. Stoltenberg ha rifiutato di parlare delle condizioni con cui sarà applicato il quinto articolo.

"Non dobbiamo dare vantaggi a nessun potenziale avversario", ha sottolineato.

Il segretario generale ha aggiunto che i mezzi di protezione saranno conformi al diritto internazionale.

"Sono stati utilizzati, per esempio, contro l'ISIS, non contro la NATO, ma alleati della NATO", ha concluso Stoltenberg.

L'articolo cinque dello statuto della NATO afferma che "un attacco armato contro una parte o più di esse in Europa o dell'America Settentrionale sarà considerato come un attacco contro l'alleanza nel suo complesso". In precedenza, i membri dell'alleanza al vertice di luglio a Bruxelles hanno raggiunto un accordo sull'applicazione di questo articolo come nel caso della "guerra ibrida". La Russia ha ripetutamente smentito le accuse di cyber attacchi e tentativi di influenzare le elezioni in diversi paesi. Il portavoce del presidente Dmitry Peskov li ha definiti "assolutamente infondati". Il ministro degli esteri Sergei Lavrov, parlando del presunto intervento russo in elezione USA, Francia, Regno Unito e Germania, ha dichiarato che non ci sono prove a sostegno delle accuse.