Società iraniane costruiranno in Siria fabbriche per materiali da costruzione

Circa 180 aziende iraniane hanno intenzione di costruire in Siria fabbriche per materiali da costruzione per partecipare alla ricostruzione del paese dopo la guerra devastante.

Lo riferisce il quotidiano al-Watan, citando il vice ministro Mohammad Seifa. La controparte siriana ha proposto alla delegazione iraniana guidata dal consigliere per l'economia dell'ambasciata a Damasco di creare in produzione congiunta aziende iraniane e siriane. Merita particolare attenzione il recupero delle strutture, quali case, dighe, centri sanitari e le centrali elettriche.

In risposta alla proposta iraniana, il ministro ha proposto di creare fabbriche in città industriali del paese. Luoghi specifici saranno definiti dopo che la parte iraniana presenterà i requisiti per le infrastrutture necessarie.

Il recupero della Siria dopo la crisi,è in primo piano. Il ministro degli esteri siriano Walid Moallem ha detto in precedenza che circa il 75% delle infrastrutture del paese è stato distrutto dalla guerra, lo stato ha già iniziato il programma per la sua ricostruzione.