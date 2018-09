Svizzera complica l'accreditamento per i diplomatici russi

La Svizzera ha rafforzato la procedura di accreditamento per i diplomatici russi, ha dichiarato a Sputnik il servizio stampa del dipartimento federale per gli affari esteri.

L'ufficio ha confermato che dalla scorsa primavera è stato tre volte convocato l'ambasciatore russo o il responsabile temporaneo per ottenere chiarimenti sul caso Skripal e la situazione che riguarda il laboratorio Spiez.

"Il ministero degli esteri ha invitato la Russia a fermare immediatamente le attività illegali sul territorio svizzero e contro gli interessi svizzeri", ha dichiarato il portavoce del servizio stampa del ministero Pierre-Alain Eltshingher. Secondo lui, la Svizzera condivide tutte le informazioni con gli stati partner. "Allo stesso tempo, continueremo gli sforzi di conservazione di buone relazioni con la Russia" ha sottolineato.

In precedenza il giornale svizzero Tages Anzeiger ha riferito che ora lavorano in Svizzera decine di agenti russi. Secondo la pubblicazione, il ministero degli esteri del paese ha più volte convocato l'ambasciatore russo e ha chiesto di fermare quest'attività illegale. L'ambasciata russa a Berna ha definito l'informazione "senza prove", un'operazione volta a minare le relazioni bilaterali, non ci sono accuse contro Mosca.