La Germania non comprerà gas americano naturale liquefatto, è inutile per il paese dal punto di vista economico e non garantisce la sua sicurezza energetica, scrive Handelsblatt.

In primo luogo, indica il giornale, la Germania non dispone delle necessarie infrastrutture per la ricezione del carburante americano, e la costruzione del terminal, secondo l'autore dell'articolo, è improbabile che sia conveniente. In secondo luogo, osserva il giornale, la Germania entro il 2050 prevede di abbandonare completamente di fonti di energia di carbonio, di conseguenza, gli investimenti in nuove infrastrutture per il gas naturale, più economiche del Nord stream 2, come dice l'autore dell'articolo, sembrano discutibili e improbabili.

Inoltre, ricorda Handelsblatt, la Russia fornisce solo il 6% del fabbisogno energetico della Germania, che parla di assenza di qualsiasi dipendenza del paese dalle forniture russe, come invece dice spesso Washington.

Per Berlino è improbabile il rischio di perdita di sicurezza energetica, se sostituisce la Russia agli USA, che hanno una politica per l' "America prima di tutto" e partecipano attivamente alle guerre commerciali, conclude l'autore dell'articolo.

Contro la realizzazione del Nord stream 2 si battono alcuni paesi, in particolare, l'Ucraina, che teme di perdere i redditi da transito del gas russo, e gli USA con ambiziosi piani di esportazione in Europa di gas liquefatto.

Inoltre, la Lettonia, la Lituania e la Polonia insieme hanno dichiarato che non approvano la costruzione. I loro leader sono sicuri che si tratti di un progetto politico. Le autorità russe hanno più volte sottolineato, che il Nord stream 2 è un progetto esclusivamente economico. Berlino ha espresso la volontà di portarlo a termine a condizione che il transito del gas passi attraverso l'Ucraina.