Il Giappone è preoccupato per le Vostok 2018 presso le isole Curili

Il giornale osserva che in Giappone sono preoccupati per il dilagare della potenza militare in questa zona, soprattutto in prossimità delle isole Curili. Questo sabato, nel quadro delle più grandi esercitazioni militari dai tempi dell'URSS, la Russia ha dimostrato la sua potenza militare, quando le navi da guerra, carri armati, aerei ed elicotteri del paese hanno partecipato alla simulazione dello sbarco sulla costa, riferisce il Daily Mail.

Nell'ambito della nuova fase delle manovre strategiche Vostok 2018 la fanteria marina doveva prendere d'assalto il poligono Klerk in riva al mar del Giappone, vicino alla città Slavjanka, situata a 100 km da Vladivostok. Queste esercitazioni militari su larga scala hanno suscitato il malcontento da parte del Giappone, dove hanno espresso preoccupazione per l'estensione della potenza militare nella zona. In particolare il Giappone è preoccupato per le esercitazioni presso le "controverse" isole Curili.

Inoltre, le Vostok 2018 hanno interessato anche la NATO e gli USA, per "l'aumento delle tensioni tra la Russia e l'Occidente", nota l'edizione.

Tuttavia la preoccupazione riceve la promessa del presidente della Russia, Vladimir Putin, che è stato presente alle esercitazioni giovedì, di rafforzare l'esercito russo e fornire armi e la tecnologia di nuova generazione. La NATO ha visto nelle esercitazioni una prova "di un conflitto su larga scala. Questo si inserisce in un modello che vediamo da tempo, una Russia più aggressiva, con il bilancio della difesa e della sua presenza militare notevolmente aumentato", scrive il Daily Mail.