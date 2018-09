I protagonisti di The Big Bang Theory arrivano in Russia

La stella di Californication David Duchovny passeggia in un supermercato russo. I protagonisti di The Big Bang Theory sono stipati nel corridoio di un appartamento sovietico. Il felice quartetto di South Park aspetta l’autobus in una malinconica fermata di una remota provincia russa.

Gli autori del progetto 2D Among US hanno pensato di collocare i protagonisti di famosi film, cartoni animati e fumetti nella realtà russa. A volte, quella più brutale. A volta, quella bella. Il risultato è piuttosto credibile, come se Spiderman davvero si fosse stesso davanti alla Cattedrale di Sant'Isacco a San Pietroburgo e dall'alto lo osservasse Iron Man.

La cosa interessante è che, come hanno spiegato i membri di 2D Among US al sito Mir Fantastiki, sono tutti autodidatti e non si occupano di questo al di fuori del progetto.

Date un'occhiata ai loro lavori:

Mad Max: Fury Road

Interstellar

The Wolf of Wall Street

La città incantata

Friends

Mamma, ho perso l'aereo

Doctor Who:

Il progetto 2D Among US