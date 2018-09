"L'America ha bisogno di più leader come Dana, a cui non interessano luoghi comuni, come i diritti umani o elezioni "libere" e "oneste". Ammette che il mondo sta migliorando con una Russia forte, ambiziosa e desiderosa di espandersi. Dana è nostro", si legge nella missiva. Secondo il direttore la finta lettera è stata diffusa tra gli elettori del partito democratico.

"A quanto pare, proprio per questo ci hanno punito con nuove sanzioni per la violazione della libera espressione dei cittadini. Una prova, secondo i loro standard, più forte non esiste", ha concluso il direttore.

La Russia ha ripetutamente smentito le accuse di tentativo di influenzare le elezioni in diversi paesi. Il ministro degli Esteri Sergei Lavrov, parlando del presunto "intervento russo", ha detto che non ci sono fatti a conferma di questa versione. Il consigliere del presidente USA per la sicurezza nazionale John Bolton ha detto che ha ricevuto da Putin rassicurazioni, Mosca non è intervenuta nel processo elettorale. Lo stesso Putin in precedenza ha detto che il nocciolo della questione dell' "intervento in elezione" si dovrebbe cercare nelle faide interne degli USA, ha espresso la speranza per la cessazione delle indagini sul "complotto" di Trump con la Russia e lo sviluppo delle relazioni tra i due paesi.

Dana Rohrabacher è stato eletto al Congresso nel 1989. Egli ha anche servito come vice portavoce, ha scritto i discorsi del presidente Ronald Reagan. È capo del sottocomitato della Camera dei rappresentanti per l'Europa, Eurasia e minacce emergenti. I media americani lo chiamavano "il deputato preferito di Putin", poiché ha sostenuto il diritto della Crimea a tornare con la Russia e si è schierato contro la nuova guerra fredda.