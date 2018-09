Abe: persistenza delle posizioni di Tokyo sulla questione territoriale

"Ho espresso la nostra posizione al presidente della Russia Vladimir Putin: in primo luogo, dobbiamo risolvere la disputa territoriale e solo poi concludere il trattato di pace" ha detto il Capo del consiglio dei ministri, nel corso dei dibattiti elettorali.

© Sputnik . Mikhael Klimentyev Putin propone di firmare un trattato di pace con il Giappone entro fine anno

In precedenza, Vladimir Putin in una riunione al Forum economico orientale, che ha visto la partecipazione di Abe, ha suggerito a Tokyo di concludere un accordo di pace entro la fine di quest'anno, senza condizioni preliminari. Il rapporto tra Russia e Giappone per molti anni è offuscato dalla mancanza di un trattato di pace. Tokyo pretende le isole di Kunashiri, Shikotan, Iturup e Habomai, facendo riferimento al Tratto del commercio e confini da 1855.

Nel 1956, Mosca ha accettato di prendere in considerazione la possibilità di trasferire Habomai e Shikotan dopo la conclusione di un accordo di pace. La parte sovietica sperava di mettere un punto alle dispute territoriali, ma Tokyo non ha rinunciato alle pretese di tutte le isole. Alla fine il trattato di pace non è stato concluso. La posizione di Mosca è che le isole sono entrate a far parte alla fine della Seconda guerra mondiale dell'URSS, e la sovranità della Russia su di loro non è in discussione.