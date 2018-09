Presidente della Finlandia: nessuna minaccia da parte della Russia

Il presidente finlandese Sauli Niinistö ha detto che non vede minacce da parte della Russia, perché capisce che non ha motivo di attaccare il suo paese. Di questo il capo dello stato ha parlato in un'intervista al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine.

Ha spiegato anche perché la Finlandia non ha intenzione di entrare nell'alleanza. Inoltre, ha espresso dubbi sul fatto che la Russia potrebbe rappresentare una minaccia per i paesi Baltici. "Dubito che la Russia attaccherà gli Stati Baltici, non ha motivo di attaccare nemmeno la Finlandia", ha detto il presidente.

Ha sottolineato che Mosca rispetta la posizione di Helsinki, e la presenza di differenze non impedisce di mantenere i contatti.

"La Russia sa che abbiamo una posizione, e non cercano di cambiarla, sa che possiamo essere molto testardi. Ma anche in queste situazioni, mantenere i rapporti con la Federazione Russa non è difficile", ha concluso.

Oltre a questo, il capo dello stato ha ricordato che consiglio ha dato al collega americano Donald Trump prima dell'incontro di luglio con il presidente russo Vladimir Putin.

"È necessario essere molto attenti quando incontri Putin. È sempre molto ben preparato, molto bene", ha concluso.

A Sochi il 22 agosto si è svolto l'incontro dei leader di Russia e Finlandia, nel quale Niinistö ha definito i colloqui "soleggiati" mentre Putin — "significativi". Il presidente russo ha aggiunto che il dialogo con il collega finlandese "ha confermato il reciproco atteggiamento per lo sviluppo di relazioni di buon vicinato tra i due paesi". A Helsinki il 16 luglio si sono svolti i primi veri e propri colloqui di Vladimir Putin e Donald Trump. I presidenti per più di due ore hanno parlato tête-à-tête, dopo la delegazione ha pranzato in riunione allargata, e poi hanno risposto alle domande dei giornalisti. Alla fine della riunione, i leader hanno dichiarato interesse a migliorare le relazioni dei due paesi.