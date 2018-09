Drone americano avvistato lungo la costa del Mar Nero

Secondo la risorsa Plane Radar, il drone è decollato dalla base aerea della NATO a Sigonella in Italia e alle 12:19 ha iniziato il monitoraggio della linea di demarcazione in Donbass. Dopo aver sorvolato parte della regione di Mykolaiv, si è diretto verso la costa della Crimea e della regione di Krasnodar. L'aereo ha voltato nella regione circa otto ore, di tanto in tanto si avvicinava alle coste russe a una distanza di 40 chilometri. Alle 22:19 il drone si è diretto verso la base dell'aeroporto.

​Intorno a mezzogiorno nella zona della Costa Del Mar Nero della Russia è stato avvistato un anti-sommergibile della Marina degli Stati Uniti, un Boeing P-8a Poseidon. Un aereo da ricognizione RQ-4B è stato più volte notato nel cielo e nel corso degli ultimi mesi i voli di droni statunitensi ai confini russi sono aumentati significativamente.