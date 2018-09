Siria: in rete video di intercettazione dei missili israeliani (VIDEO)

In rete sono stato pubblicato il video di intercettazione dei missili israeliani da parte della difesa aerea siriana.

In precedenza è stato riferito che la Siria ha registrato un attacco missilistico della difesa militare di Israele nei dintorni dell'aeroporto internazionale di Damasco. Secondo i dati preliminari, non ci sono vittime, le esplosioni hanno causato solo danni materiali. L'esercito israeliano ha rifiutato di commentare i messaggi sulla sua responsabilità nell'attacco.

Le forze della Difesa israeliane hanno ripetutamente mandato missili sul territorio siriano. In particolare, nel mese di settembre sono stati attaccati oggetti militari a Tartus e Hama. La Siria e Israele sono formalmente in guerra dal 1973, tuttavia gli scontri sono stati estremamente rari prima dell'inizio della guerra civile in Siria.