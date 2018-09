Media svelano i vantaggi del Su-35 sull’F-22

I caccia russi Su-35 hanno diversi vantaggi rispetto agli F-22 Raptor americani di quinta generazione se dovessero incontrarsi in battaglia, ha scritto l'editorialista Business Insider.

Martedì, degli F-22 statunitensi vicino all'Alaska hanno scortato dei bombardieri Tu-95 russi e dei caccia Su-35.

L'F-22, ha incredibili capacità di manovra in furtività, nascondendolo dal nemico a distanza, è il più pericoloso aerei da combattimento degli Stati Uniti, l'autore scrive, aggiungendo che queste caratteristiche non svolgono un ruolo decisivo nella realtà di oggi.

Quindi, durante l'intercettazione, il caccia deve avvicinarsi all'aereo che ha invaso il suo spazio aereo e riferire via radio: "Ritiratevi, o dovrò applicare le misure necessarie". Quindi l'aereo di solito si inclina di lato e mostra un'ala con razzi. Tuttavia, l'F-22 ha tutti i missili e le bombe all'interno.

Per quanto riguarda il russo Su-35, trasporta più missili del caccia americano, e può facilmente mostrare all'aereo intercettato di essere armato. E se l'intercettazione formale si trasforma in una vera battaglia aerea, l'F-22 inizierà in condizioni molto sfavorevoli.

Inoltre, la manovrabilità del combattente russo offre ulteriori possibilità sia di sfuggire ai missili nemici in combattimenti aerei ravvicinati.