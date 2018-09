Riga: migliaia di persone manifestano per strada in difesa delle scuole russe

Diverse migliaia di persone hanno preso parte alle manifestazioni in difesa delle scuole russe in Lettonia.

La manifestazione è passata vicino al teatro Dailes al monumento a Raiņa Piemineklis. Alcuni dei partecipanti sventolano le bandiere della Lettonia e della Russia, oltre a striscioni con le scritte "giù le mani dalle nostre scuole" in russo e in lettone. Secondo la polizia, più di cinquemila persone sono scese in strada.

La marcia è stata guidata dal leader del partito "Unione russa di Lettonia" Tatyana Zhdanok e dal deputato del Parlamento europeo Andrei Mamykin. Il punto di raduno finale è stato il monumento a Rainis, dove si è tenuto un meeting.

Decine di poliziotti hanno mantenuto l'ordine. L'evento si è svolto in maniera tranquilla.