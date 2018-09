Pentagono respinge accuse su esperimenti di armi biologiche con cavie umane in Georgia

In una conferenza stampa a Mosca, Giorgadze aveva affermato di aver chiesto al presidente degli Stati Uniti Donald Trump di aprire un'indagine sulle attività del laboratorio "Richard Lugar" dove potrebbero venir condotti esperimenti letali di armi biologiche sulle persone.

"Le accuse sono assolutamente assurde", ha risposto Pahon alla richiesta di commentare le dichiarazioni dell'ex ministro georgiano.

"Gli Stati Uniti non sviluppano armi biologiche nel centro Lugar. Non è nemmeno una struttura statunitense", ha detto.

La parte russa ha più volte espresso preoccupazione per le attività del Pentagono per "dislocare i suoi laboratori biomedici in prossimità dei confini russi".

Nel 2015 il ministero degli Esteri russo aveva sostenuto in proposito che il cosiddetto "Centro di Ricerca di Medicina Richard Lugar", situato alla periferia di Tbilisi, ospita un'unità di ricerche medico-militari delle forze armate degli Stati Uniti.