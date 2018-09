NATO, Stoltenberg commenta acquisto lanciamissili russi S-400 della Turchia

Secondo Stoltenberg, ha ripetutamente discusso la questione con Ankara e Washington. Il segretario generale della NATO ha osservato che la compatibilità è importante per l'Alleanza Atlantica.

Ha inoltre auspicato una soluzione a questo problema.

"Vediamo ora che si tratta di una sfida per tutti noi", ha detto Stoltenberg, lamentando l'esistenza di divergenze sull'acquisto degli S-400 della Turchia.

Lo scorso dicembre Mosca ed Ankara avevano concordato le forniture dei sistemi russi anti-missile S-400. Secondo l'accordo, la parte turca acquisterà due batterie, che saranno gestite dai militari turchi.

L'accordo tra la Russia e la Turchia ha suscitato preoccupazione negli Stati Uniti, che hanno ripetutamente criticato Ankara per l'accordo e chiesto di rinunciare agli S-400 russi. In particolare il Dipartimento di Stato aveva paventato l'introduzione di sanzioni in caso di acquisto dei sistemi missilistici antiaerei russi.

A loro volta le autorità turche considerano l'acquisto degli S-400 un proprio diritto sovrano.