L'Ucraina e l'Unione Europea hanno firmato un programma di aiuti da €1 miliardo

"Abbiamo appena firmato il memorandum d'intesa e l'accordo di prestito tra l'Ucraina e l'Unione Europea relativo al quarto programma di assistenza macrofinanziaria UE. Questo accordo è la linea di continuità dei miei precedenti accordi politici con il presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker al vertice Partenariato Orientale. L'UE fornisce assistenza macrofinanziaria all'Ucraina dal 2014" ha dichiarato il presidente ucraino Petro Poroshenko, che ha partecipato alla firma dell'accordo.

Il precedente programma è stato approvato per l'Ucraina nel 2015 con un finanziamento di 1,8 miliardi di euro. Di questo importo, al paese sono stati dati 1,2 miliardi di euro in cambio dell'attuazione di varie riforme. Tuttavia, Commissione Europea in qualità di gestore del programma non ha fornito l'ultima tranche in quanto le autorità ucraine non hanno rispettato una serie di condizioni, anche nel campo delle riforme in materia di lotta contro la corruzione. Pertanto, la lotta alla corruzione deve diventare una delle condizioni per l'assegnazione di un nuovo aiuto finanziario all'UE dall'Ucraina, come riportato in precedenza dalla Commissione Europea.