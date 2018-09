Repubblica Ceca: arrestato fanatico-islamista che preparava attentato

Come è stato specificato, durante le perquisizioni dell'appartamento del terrorista, la polizia ha trovato istruzioni per la produzione di bombe e le sostanze chimiche necessarie per questo. L'uomo è stato accusato di voler preparare un attentato terroristico, che aveva pianificato di condurre utilizzando ordigni esplosivi improvvisati.

L'uomo, Dominik K. è di origine slovacca, riferiscono i media. Tre anni fa si convertì all'Islam diventando un fanatico islamista. Nei social network condivideva apertamente appelli alla jihad. Lo Stato Islamico era il suo ideale.

Questo è il primo caso dell'arresto di un islamista che stava preparando un attacco terroristico in Repubblica Ceca.