Incontro Putin-Erdogan la prossima settimana

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il presidente russo Vladimir Putin terranno una serie di colloqui lunedì prossimo per discutere la situazione nella provincia siriana di Idlib. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu.

"La situazione a Idlib sta peggiorando. Stiamo compiendo sforzi per fermare gli attacchi ai civili, siamo in stretto contatto con Russia e Iran su questo aspetto. Ultimamente, abbiamo discusso la questione anche con altri partner. Continueremo questi contatti, in particolare, il nostro presidente Erdogan terrà colloqui con il presidente Putin lunedì", ha detto Cavusoglu durante la sua visita in Pakistan, come riferito dall'emittente televisiva CNN Turk.