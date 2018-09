Una mutazione ha permesso ai primi uomini di diventare maratoneti

I ricercatori americani hanno scoperto che la resistenza della gente e la loro capacità di correre per lunghe distanze, può essere derivata da una sola mutazione, che risale a 2-3 milioni di anni fa, è stato riferito dalla Proceedings of the Royal Society B.

A quanto pare, la mutazione ha pregiudicato la capacità del muscolo scheletrico, ha creato un modo più efficiente per utilizzare l'ossigeno e, di conseguenza, c'era meno stanchezza. Il genere Homo è apparso in un periodo tra i 2-3 milioni di anni fa, quando alla foresta pluviale si è sostituita la savana. I primi uomini si sono adattati alla transizione, hanno cambiato stile di vita, imparando a muoversi su due gambe e correre. Di conseguenza, le persone di tipo moderno sono diventate i più forti corridori fra i primati e tra i più resistenti corridori tra gli animali in generale. Probabilmente, la capacità di correre su lunghe distanze ha permesso ai popoli antichi di cacciare per lungo tempo e su grandi aree.

Allo stesso tempo, quando i primi uomini sono diventati corridori resistenti, hanno avuto una mutazione nel gene SMAN e "spento" il gene dell'enzima CMP-Neu5Ac. Di conseguenza, il corpo delle persone ha smesso di produrre l'acido che entra nella composizione della membrana cellulare ed è coinvolto nelle interazioni intercellulari, tra cui, l'interazione delle cellule del corpo con gli agenti patogeni. Probabilmente, per questo nell'uomo è apparsa la resistenza a determinate malattie. Ha portato anche ad altre modifiche: a quanto pare, nella gente è cresciuto il rischio di ottenere infiammazione cronica, ma allo stesso tempo è aumentata la capacità di assorbire ossigeno. Gli studi hanno dimostrato che nei topi la mutazione nel gene si è spenta con l'idrossilasi, aumenta il consumo di ossigeno e diminuisce l'affaticamento muscolare.

Gli scienziati dell'università della California sotto la guida del professor Ajit Varki hanno ipotizzato che la mutazione nel gene potrebbe influenzare lo sviluppo di resistenza degli uomini antichi e la loro capacità di correre su lunghe distanze. Per mostrare questo, i ricercatori hanno condotto esperimenti su topi con una mutazione nel gene. Per controllare hanno usato un topo tradizionale. Gli animali per due giorni di fila sono stati collocati su ruota libera e hanno dovuto girare per una decina di minuti. In quel momento, gli scienziati hanno misurato la loro velocità e la resistenza. In un altro test i topi ogni giorno, per 15 o 30 giorni, hanno dovuto correre nella ruota e hanno tenuto in carreggiata la loro attività. Poi sugli animali hanno studiato i loro dolori muscolari e i problemi respiratori del tessuto. Anche gli scienziati hanno studiato la resistenza alla fatica muscolare nei topi mutanti. Hanno usato ultrasuono ed elettrostimolazione, hanno osservato le dinamiche delle contrazioni muscolari e monitorato ogni aspetto dell'affaticamento muscolare.

Si è scoperto che i topi mutanti rispetto ai tradizionali hanno resistenza, che è cresciuta del 30 per cento. I singoli test hanno dimostrato che durante il giorno sono in media, il 12 per cento più veloci e il 20 per cento più degli altri. I muscoli sulle zampe posteriori dei topi mutanti sono stati circa il doppio più resistenti all'affaticamento muscolare, hanno scoperto che nel tessuto muscolare i muscoli del diaframma degli animali mutanti utilizzano dal 10 al 50 per cento in più di ossigeno rispetto ai normali topi.

Secondo gli autori dell'articolo, i loro risultati suggeriscono che la mutazione nel gene ha pregiudicato la capacità del muscolo scheletrico in modo più efficiente nell'utilizzare l'ossigeno. Probabilmente, questo ha portato allo sviluppo della resistenza degli uomini antichi e ha influito sulla loro capacità di correre su lunghe distanze.

In precedenza, i ricercatori hanno scoperto che l'unica mutazione nel gene della proteina, che colpisce lo sviluppo delle ghiandole mammarie, ha permesso agli antenati degli indiani americani di adattarsi ad un basso livello di radiazioni ultraviolette e, come conseguenza, a una mancanza di vitamina D.