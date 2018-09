Michael Moore: Trump ultimo presidente USA

"Penso che sia possibile, in qualche modo" ha detto citato da Fox News. Questa dichiarazione l'ha fatta in onda sul canale MSNBC per un programma dedicato al suo film Fahrenheit 11/9. Vengono trattate le elezioni presidenziali americane del 2016, racconta delle elezioni al Congresso USA. Il nome del film è la citazione del film, Fahrenheit 9/11, è stato girato da Moore nel 2004 ed è dedicato al "coinvolgimento" di George Bush nell'attacco terroristico dell'11 settembre 2001.

Conosciuto per la sua odiosità, Moore è un ardente avversario di Donald Trump. L'anno scorso ha avanzato un ultimatum, offrendo volontariamente di liberare la Casa Bianca e minacciando l'impeachment. Il regista ha sviluppato un piano per rovesciare Trump in 10 punti.

Inoltre, ha creato un sito web chiamato TrumpLeaks (ci sono informazioni di WikiLeaks, l'organizzazione che pubblica segrete informazioni provenienti da fonti anonime), ha promesso di raccogliere informazioni sul presidente USA. Prima dell'insediamento di Trump Moore ha partecipato a una manifestazione contro di lui.

Moore è l'autore del film Trumplandia: pochi giorni prima delle elezioni, cerca di convincere i sostenitori di Trump a non votarlo.