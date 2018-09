Equipaggio ISS organizza festa con “dolci spaziali”

La figlia del cosmonauta Oleg Artemyev, attualmente in servizio sulla ISS, ha compiuto un anno. Questo evento è stato festeggiato da tutto l'equipaggio. Gli astronauti hanno mangiato dei dolci in tubetti.

L'astronauta Serena Auñón in una sessione video con studenti americani ha raccontato di questa piccola festicciola, ha riferito Sputnik. Ha detto che Artemyev ha portato delle piccole scatole, simili a quelle in cui si mettono le torte. Ma c'erano dei tubetti contenenti delle "torte". Tutti i membri dell'equipaggio indossavano cappellini da compleanno, e "seduti" attorno ad un tavolo hanno festeggiato e hanno guardato le foto della bambina, ha detto l'astronauta. Ha ammesso che la festa è stata una delizia per lei.

"Ci siamo divertiti come una squadra, come una famiglia", ha detto Serena Auñón, "e per noi è molto importante."