Russia-Cina, Xi: migliorare l'integrazione delle infrastrutture transfrontaliere

Pechino e Mosca devono migliorare l'integrazione delle loro infrastrutture transfrontaliere al fine di espandere il mercato e la cooperazione economica. Lo ha detto il leader cinese Xi Jinping. "Dobbiamo dare priorità al miglioramento della connettività delle infrastrutture transfrontaliere, promuovendo il libero scambio e gli investimenti, ottimizzando l'allocazione delle risorse e la struttura dell'industria. Dobbiamo lavorare insieme per costruire un'economia regionale aperta. Abbiamo bisogno di lavorare sodo per costruire la zona economica nord-est", ha detto Xi in una sessione plenaria dell'Eastern Economic Forum (EEF) a Vladivostok in Russia.

"La Cina e la Russia stanno coordinando attivamente i loro sforzi tra l'iniziativa Belt and Road e l'Unione economica eurasiatica. Abbiamo ottenuto importanti risultati iniziali. Su questa base, la Cina è disposta ad allinearsi con la strategia di sviluppo della Russia e a migliorare la comunicazione e il coordinamento delle politiche. Formare una forza unita e assumere il controllo della direzione generale del partenariato", ha aggiunto Xi.