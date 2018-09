Armenia, colloqui con Russia per prestito da 100 mln in settore difesa

L'Armenia sta discutendo con la Russia la possibilità di ottenere un nuovo prestito militare di 100 milioni di dollari. Lo ha riferito il ministro della difesa armeno David Tonoyan.

"Ottenere un nuovo prestito militare è un processo che sarà attuato. Al momento si parla di circa 100 milioni", ha detto Tonoyan ai giornalisti.

Il ministro ha riferito di non avere l'autorità per parlare dei tipi di armi che si prevede di acquistare, promettendo di fornire ulteriori dettagli in seguito.

"La cooperazione con la Russia si sta sviluppando con successo", ha aggiunto Tonoyan.