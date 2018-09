Russia, governo incarica Roscosmos di risolvere crisi industria spaziale

Il vice primo ministro russo Yury Borisov ha incaricato l'agenzia spaziale russa Roscosmos di risolvere la crisi sistemica dell'industria spaziale del paese.

"Lo stato attuale del settore, le posizioni di cui eravamo orgogliosi non sono in un buono stato in questo momento. Questo è il fatto. Ci sono incidenti a razzi e a satelliti che incidono sulla credibilità della nostra industria spaziale. Le ragioni sono molteplici. Roscosmos, l'intera industria spaziale e dei razzi dovrebbero adottare un approccio sistematico per l'attuazione delle priorità", ha detto Borisov.