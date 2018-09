Rilevati 72 segnali extraterrestri da galassia nana: sono ripetitivi

La fonte del segnale, indicata dagli scienziati come FRB 121102, è unica nel suo genere, in quanto con frequenza regolare rapida arrivano le onde radio.

Come riportato dall'edizione russa della BBC, i segnali rilevati sono degli impulsi radio veloci ma chiaramente percepibili. Qualcosa di simile era stato già osservato dagli astrofisici nel 2007, quando un lampo radio veloce è stato scoperto da un'equipe di ricercatori guidata dal professore dell'Università della West Virginia Duncan Lorimer.

Ricordiamo, alcuni ricercatori ritengono che il misterioso segnale FRB 121102 possa essere "il messaggio di una civiltà aliena".

Gli impulsi radio veloci (Fast radio burst) sono un mistero per la comunità scientifica. Rappresentano un lampo, la cui potenza è equivalente al rilascio nello spazio dell'energia emessa dal nostro sole per diverse decine di migliaia di anni. FRB 121102 è uno dei più famosi impulsi radio veloci. Più tardi si è scoperto che il segnale non era singolo, ma veniva ripetuto in serie 16 volte. Questo ha lasciato seriamente perplessi gli scienziati.