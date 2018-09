Siria, terroristi pronti ad attacco reale con armi chimiche contro abitanti di Idlib

Gli islamisti sono pronti a perpetrare un attacco chimico reale al cloro contro le persone di Idlib che hanno preso parte alle registrazioni della messinscena dell'attacco chimico da parte delle forze governative siriane. Lo ha dichiarato il Centro russo per la riconciliazione delle parti siriane in conflitto.

"I Caschi Bianchi insieme con i terroristi si stanno preparando all'utilizzo reale di munizioni al cloro contro i cittadini del posto, compresi quelli che hanno preso parte alle registrazioni della messinscena, per accusare successivamente l'esercito siriano," — si legge nel comunicato.