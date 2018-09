Gli scienziati: 72 strani segnali della galassia di 3 miliardi di anni luce

I ricercatori dell'università della California a Berkeley hanno captato 72 strani segnali durante la decrittazione di dati radio da 400 terabyte ottenuti dalla galassia. Si trovano a circa 3 miliardi di anni luce dalla Terra. Il progetto esiste dal 1959 e si basa sul presupposto che ogni civiltà tecnologicamente avanzata può inviare segnali ad una certa frequenza. Le ricerche sono finanziate principalmente da aziende americane e in parte della NASA.

La fonte del segnale, che viene indicata dagli studiosi come FRB 121102, è unica, dà regolarmente dettagli radio di questo tipo. I segnali rilevati rappresentano dettagli, ma anche tangibili radio impulsi. Qualcosa di simile è stato osservato dagli scienziati nel 2007, ma solo ora hanno l'attenzione dei ricercatori.

"La natura produce questo oggetto sconosciuto" hanno detto al SETI. Ci sono diverse teorie sull'origine dei segnali, una di loro suggerisce anche che i segnali vengono inviati da un'entità ragionevole extraterrestre. L'anno scorso gli scienziati dell'università di Harvard hanno ipotizzato che gli impulsi possono essere perdite di energia costruiti da civiltà extraterrestri con potenti trasmettitori, il cui obiettivo è l'attuazione di missioni spaziali interstellari.

Gli scienziati suggeriscono che per tali spedizioni può essere utilizzato il principio cosiddetto di luce o del sole. Un po ' di pressione generata dalla luce (fotoni), può dare una debole, ma costante accelerazione, che in teoria permette di distanziare il veicolo al fine di raggiungere la velocità.

Un progetto per tutti

I segnali sono stati rilevati utilizzando il radiotelescopio "Green Bank", nello stato americano del West Virginia. Il ricercatore di Berkeley Jerry Zhang ha sviluppato uno speciale algoritmo che è stato utilizzato per uno studio dettagliato dei dati radio.

In precedenza per questo lavoro hanno usato più di un semplice algoritmo di ricerca, simile a quello che le aziende digitali utilizzano per l'ottimizzazione dei risultati di ricerca e classificazione delle immagini. "Questo lavoro è interessante non solo perché aiuta a capire le dinamiche di comportamento dei segnali radio in dettaglio, ma anche perché mostra come le macchine intelligenti sono in grado di catturare i segnali, i tradizionali algoritmi", ha detto il capo del centro di ricerca SETI a Berkeley.

Nel 1999, gli scienziati dell'università della California ha deciso di coinvolgere nel SETI tutti. È stato sufficiente installare sul proprio personal computer il pacchetto di programmi per decifrare i segnali ricevuti dal radiotelescopio. All'appello degli scienziati hanno risposto circa cinque milioni di appassionati provenienti da 200 paesi nel mondo. A ciascuno di loro è stata permessa la partecipazione al progetto, è costato molto poco, ma che, secondo alcune stime, hanno consumato energia elettrica per oltre un miliardo di dollari.