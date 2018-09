Genetica: confermato percorso dei longobardi al tempo della grande migrazione

Si legge su Nature Communications. A tale conclusione i ricercatori sono arrivati dopo l'analisi del genoma di 63 persone, sepolte nei cimiteri longobardi. Inoltre si è scoperto che alla base della società longobarda c'era un grande gruppo di uomini di alto rango. Hanno giocato un ruolo chiave nella creazione di comunità che sono sorte dopo la migrazione.

Durante la Grande migrazione negli anni 300-700 della nostra era, le tribù del nord e dell'est Europa hanno conquistato il territorio prima esistente, e poi l'ex-parte occidentale dell'Impero Romano. Una di queste tribù erano i longobardi che all'inizio vivevano nel sud della penisola scandinava.

Nel I secolo emigrarono nel nord-est della Germania, verso la fine del V secolo si stabilirono nella provincia romana della Pannonia, che si trovava nei territori dell'attuale Ungheria e Austria. Nel 568 i longobardi invasero gran parte della penisola e fondarono un regno, che è esistito più di 200 anni, fino al 774. La struttura sociale della società longobarda la conosciamo grazie a fonti medievali e siti archeologici di ricerca. Gli uomini più ricchi del regno erano re e duchi, vivevano nei loro poderi, gli altri rappresentanti della nobiltà vivevano, per la maggior parte, in città.

A studiare meglio l'organizzazione sociale della società, i loro percorsi di migrazione e relazioni correlate, attraverso la paleogenetica, ci hanno pensato archeologi e storici di sei paesi guidati da Johannes Krause dell'Istituto per lo studio della storia umana della Società Max Planck di Yen, David Caramelli dell'Università di Firenze e Krishna Veeramah dell'Università di Stony Brook, che hanno analizzato il genoma di 39 persone sepolte nel cimitero in Ungheria e il genoma di 24 persone nel nord Italia. Il luogo di sepoltura Solad, tra il 412-604, è stato utilizzato da un gruppo di persone, rimaste sul sito per tutta una generazione, quindi circa 20-30 anni. Nel cimitero di Collegno sono state seppellite persone durante il regno longobardo, alla fine del VI-VIII secolo. Come riferimento i ricercatori hanno usato le sequenze di DNA del "genoma 1000" e il "genoma varietà" del fondo Simons, così come le sequenze del genoma dell'uomo occidentale dell'Eurasia, che viveva 6300-300 anni prima della nostra era.

© AFP 2018 / HOCINE ZAOURA Perchè sin dall'antichità l'Africa è un continente di migrazione?

Inoltre, gli autori del lavoro hanno ricevuto in precedenza il rapporto degli isotopi di stronzio del cimitero e hanno analizzato "l'impronta isotopica" nei resti del cimitero di Collegno. Gli isotopi consentono di determinare dove è nato l'uomo e dove è migrato. Al cimitero Solad i ricercatori hanno studiato i resti di 45 tombe, in cui sono stati sepolti diversi membri di generazioni della nobiltà, soprattutto gli uomini. Nella loro dieta c'era molta carne, nelle tombe sono stati trovati gioielli e le armi, e in uno di essi lo scheletro di un cavallo. C'era un altro gruppo di sette persone, sepolte in semplici tombe e senza artefatti, queste persone sono arrivate dal sud dell'Europa. Il genoma di 10 persone ha permesso di determinare il loro grado di parentela.

Nel cimitero di Collegno nel nord Italia hanno seppellito persone per generazioni. I ricercatori hanno studiato 57 tombe fatte dal 580 al 630. La sepoltura è raggruppata secondo il principio di parentela e i ricercatori hanno trovato almeno un gruppo di tombe, in cui sono stati sepolti parenti di due generazioni. La maggior parte arrivava dal sud dell'Europa, e solo due dal Centro-Nord. Geneticamente sono simili a quelli che vivevano a nord dell'attuale Ungheria durante l'età del bronzo.

"Anche se abbiamo bisogno di più dati, i risultati che abbiamo già ricevuto, confermano la migrazione dei longobardi sul territorio a nord del Danubio e ad est del Reno. A quanto pare, è stata una vera invasione, come descritta dai romani", spiega Krishna Viramah.

"È anche probabile che alla base della struttura sociale della società c'era un gruppo di parenti, uomini con un alto status. E sono stati fondamentali quando si è creata la comunità, ciò ha avuto inizio dopo la migrazione in Italia".

Proprio la scorsa settimana hanno pubblicato uno studio in cui si è scoperto il legame di parentela tra alemanni e l'unione di tribù germaniche, che esisteva nel medioevo. Seppellivano i loro morti in tombe di famiglia, ma il concetto di famiglia era interpretato abbastanza ampiamente.