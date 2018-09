Putin propone di firmare un trattato di pace con il Giappone entro fine anno

"Da settant'anni stiamo negoziando. Shinzo ha detto: "cambiamo approcci". Facciamolo. Ecco che l'idea mi è venuta in mente: facciamo un trattato di pace, non ora, ma entro fine dell'anno, senza precondizioni", ha detto il leader russo.

Ha definito il Giappone "partner naturale" della Russia, sottolineando il desiderio di sviluppare le relazioni con Tokyo.

© Sputnik . Сергей Мамонтов La conferenza stampa di Putin e Abe

Il primo ministro del Giappone, Shinzo Abe, a sua volta, ha dichiarato che per Mosca e Tokyo, è necessario smettere di creare difficoltà per figli e nipoti "a causa di questa situazione di stallo, in cui convogliano le difficoltà" della generazione precedente.

"Signor presidente Putin, ancora una volta confermiamo la nostra volontà, le nostre intenzioni di fronte a numerosi testimoni, prima di tutto questo pubblico. Se non lo facciamo ora, quando? Se non lo facciamo noi, chi lo farà, oltre a noi?" ha detto.

Relazioni tra Russia e Giappone

Il dialogo tra Russia e Giappone per molti anni è stato offuscato dalla mancanza di un trattato di pace. Il Giappone rivendica le isole di Kunashiri, Shikotan, Iturup e Habomai, facendo riferimento al Trattato per il commercio e confini del 1855. Per il ritorno delle isole Tokyo ha posto in condizione i risultati del trattato di pace con la Russia, che dopo la Seconda guerra mondiale non è stato firmato.

© Sputnik . Natalia Seliverstova Giappone protesta contro la Russia per eventi in onore della seconda guerra mondiale

Nel 1956, URSS e Giappone hanno firmato una dichiarazione congiunta in cui Mosca accetta di prendere in considerazione la possibilità di trasferire Habomai e Shitokan dopo la conclusione di un accordo di pace, non si fa riferimento alle altre due isole. L'URSS si aspettava che il documento mettesse fine alla controversia, per il Giappone il documento è solo una parte della soluzione del problema. I successivi colloqui non hanno portato a nulla.

La posizione di Mosca è che isole Curili meridionali sono entrate a far parte dell'URSS alla fine della Seconda guerra mondiale e la Russia ha la sovranità su di loro, questa formalizzazione non è in discussione. Il quarto forum economico euroasiatico durerà dall'11 al 13 settembre.