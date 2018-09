Gran Bretagna: studente assume 12 persone per studiare all'università

La figlia di un miliardario indiano avrà anche uno chef privato e un autista per aiutarla nei suoi quattro anni di corso presso l'Università di St Andrews. La sconosciuta figlia del miliardario indiano ha anche acquistato un palazzo per non vivere nella residenza.

La studente ha uno chef privato, una cameriera, un autista per portarla dal palazzo all'università St Andrews in Scozia. All'inizio di questa estate l'annuncio per la cameriera richiedeva una "estroversa, allegra ed energica personalità", la governante è responsabile per "svegliare la ragazza, aiutarla nella pianificazione, assisterla con il guardaroba, la gestione e fare shopping", il maggiordomo sarà responsabile per la colazione tutti i giorni, apparecchiare la tavola e mantenere la casa pulita.

Il personale sarà inoltre tenuto ad aprire le porte alla studente "ove possibile", diceva l'annuncio. Gli annunci sono stati pubblicati attraverso l'agenzia Silver Swan, diceva che: "la famiglia è molto formale, desidera personale esperto." Lo stipendio è di 30.000 sterline all'anno. Silver Swan non ha rilasciato commenti.