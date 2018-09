Delusione: ex militante si lamenta per la vita noiosa da terrorista

L'ex militante del gruppo Al-Qaeda Brian Neil Vinas ha detto che i terroristi "hanno una vita noiosa", riferisce il canale Fox News, citando il Centro per la lotta contro il terrorismo USA dell'Accademia Militare.

"Ci sono giorni in cui non hai assolutamente niente da fare. Molti ragazzi sono delusi dall'inattività. Le operazioni erano poche, e sono andate molto bene" ha detto il militante.

Come si è detto, l'unica alternativa era acconsentire a una formazione specifica, ma in pochi lo hanno fatto. Il fatto è che dopo l'allenamento i militanti partivano in missione per Afghanistan e Pakistan. Vinas è cresciuto a New York, è entrato nell'esercito USA ma "non è stato in grado di adattarsi". Nel 2007 ha abbracciato l'islam e si è unito al gruppo in Pakistan.