Italia: strategia di estensione delle relazioni commerciali ed economiche con la Russia

La decisione è stata presa durante una speciale riunione per la regolarizzazione, organizzata dal ministero degli affari esteri della Repubblica.

"La Russia è tra i paesi con più importanza strategica per rafforzare le relazioni economiche e commerciali nel 2019 e si trova al centro della nostra strategia. Questo prevede l'estensione della collaborazione con le aziende russe, gli investitori" ha detto il vice ministro degli esteri, Manlio Di Stefano, che ha commentato la decisione.

© REUTERS / Alessandro Bianchi Salvini annuncia revisione delle relazioni con la Russia

I documenti specifici non sono stati ancora resi pubblici, ma alla riunione hanno partecipato i ministri degli esteri e dei ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura e della cultura. Questa è stata la prima riunione inter-dipartimentale del nuovo Governo, queste attività in Italia di solito danno la direzione strategica per politiche, programmi specifici e fonti di finanziamento.