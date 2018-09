Google Translate è sessista

Quando si traducono diverse migliaia di frasi da 12 lingue, si è scoperto che le professioni tecnico-scientifiche hanno meno possibilità di riferirsi alle donne rispetto alle professioni legate all'assistenza dei malati. Si riferisce inoltre che la distribuzione dei rappresentanti di un determinato genere nelle professioni non corrisponde alle statistiche reali sull'occupazione.

I ricercatori dell'Università Federale di Rio Grande do Sul, sotto la direzione di Luis Lamb, hanno selezionato 12 lingue in cui non ci sono categorie grammaticali di genere nel pronome di terza persona ed hanno usato il traduttore di Google per tradure frasi nel formato semplice «X è Y», dove X è il pronome di terza persona e Y è il sostantivo che esprime una professione.

I ricercatori hanno scoperto che le frasi senza il chiarimento di genere vengono tradotte dal traduttore automatico di Google in modo diverso: per esempio la frase in ungherese "ő egy ápoló" (lui/lei è infermiere/a) viene tradotta in automatico al femminile come «lei è un'infermiera», ma "ő egy tudós" (" lui/lei è uno scienziato/a") al maschile come «è uno scienziato».