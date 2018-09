Ambasciatore Svezia: “non daremo Assange agli USA perché rischia condanna a morte”

"In Svezia, Julian Assange è ricercato per reati sessuali, che li abbia commessi o meno non lo sappiamo, non è ancora stato processato. Se verrà rilasciato dall'ambasciata dell'Ecuador e trasferito in Svezia, ci sarà, ovviamente, un'indagine. Per ora non può essere interrogato," cita Sputnik le parole di Erickson.

© REUTERS / Neil Hall “Londra deve consegnare Assange all'Ecuador”

Ha notato che se gli Stati Uniti hanno delle pretese nei confronti di Assange, allora possono chiedere a Stoccolma la sua estradizione.

Se ci sono motivi legali, la Svezia può estradarlo in America.

In precedenza è stato riferito che gli avvocati di Assange stanno studiando la richiesta del Comitato di Intelligence del Senato degli Stati Uniti, in cui gli viene chiesto di testimoniare sull'interferenza della Russia nelle elezioni americane.